Bob Lee, in varsta de 43 de ani, este cunoscut in intreaga lume pentru ca a creat aplicația CashApp, dar și sistemul de operare Android. El a fost injunghiat mortal in San Francisco, in noaptea zilei de marți, 4 aprilie. Departamentul de Poliție din oraș a transmis ca a primit un apel in legatura cu o persoana injunghiata in jurul orei 2:35, dar nu a menționat despre cine este vorba.Ulterior, identitatea lui Lee a fost confirmata. „Victima a fost transportata la un spital local cu rani care i-au pus viața in pericol. In ciuda eforturilor depuse de personalul medical și de prima intervenție, victima…