- Comunitatea medicala din Romania este in doliu dupa pierderea doctorului Horia Cioflan, medic primar obstetrica-ginecologie, doctor in științe medicale, cu competențe in chirurgie robotica, chirurgie oncologica ginecologica, chirurgie laparoscopica și histeroscopica la un cunoscut spital din București.Originar…

- Lumea sportului din Romania este in doliu! Un celebru maratonist s-a stins din viața la varsta de 64 de ani, dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Un medic cunoscut din Romania a murit la 73 de ani. Prof. Dr. Radu Alexandru Macovei, fostul director al Spitalului de Urgența Floreasca s-a stins din viața dupa ce s-a luptat cu o boala crunta. In urma anunțului cu privire la deces, cadrele medicale au postat mesaje de ”adio”.

- Doliu in lumea medicala din București. S-a stins unul din cei mai respectați medici. Prof. Dr. Radu Alexandru Macovei a fost director al Spitalului de Urgența "Floreasca" din București și s-a stins din viața dupa o grea suferința."Astazi, dupa o lunga și nedreapta suferința, cu regret va anunțam…

- Este doliu in lumea medicala și in cea universitara din Romania dupa decesul unui important profesor.Prof. univ. dr. Gheorghe Badiu, unul din profesorii fondatori ai Facultații de Medicina, Universitatea Ovidius din Constanța, a murit. Citește și: Col (rez) Cristian Mihalcea: „La cum il cunosc, Ion…