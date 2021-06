Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar american al apararii, Donald Rumsfeld, a murit joi, la varsta de 88 de ani, relateaza BBC. Rumsfeld este cunoscut pentru rolul sau in inceperea de catre administrația Bush a Razboiului din Irak.

- Edward Mortimer a murit la varsta de 77 de ani. El a fost comentator sef de politica externa la Financial Times in 1987-1998, scriitor de discursuri pentru fostul sef ONU, Kofi Annan si fost secretar general ONU in 1998-2006. Primul sau loc de munca a fost ca reporter junior in biroul din Paris al ziarului…

- Actorul american Robert Hogan, cunoscut din peste 150 de productii de film, teatru si mai ales de televiziune, unde a jucat timp de sase decenii in seriale precum "M*A*S*H" si "The Wire", a murit la 87 de ani, relateaza miercuri EFE, citat de agerpres. Potrivit unui comunicat al familiei veteranului…

- Actorul care l-a jucat pe "Tarzan", Joe Lara, a murit la varsta de 58 de ani, dupa ce avionul in care se afla impreuna cu soția sa și alte cinci persoane, s-a prabușit in Statele Unite ale Americii.

- Prezentatoarea BBC Lisa Shaw a murit vineri, la varsta de 44 de ani. Ea se vaccinase de curand cu serul AstraZeneca și ar fi dezvoltat cheaguri de sange. A fost internata la Terapie Intensiva insa medicii nu au reușit sa-i salveze viața.BBC a emis o declarație, citand membrii familiei, prezentand-o…

- Este doliu uriaș pe scena politica! Adrian Radulescu, fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii, s-a stins din viața miercuri, 19 mai, la varsta de 66 de ani. Acesta a lasat in urma lui regrete uriașe in sufletele prietenilor și apropiaților sai, fiind iubit de multa lume.

- Rabinul Yechezkel Roth, sau cum era cunoscut in Statele Unite ale Americii, Rabinul din Karlsburg, sau Rabinul din Alba Iulia, a decedat la mijlocul lunii martie, la varsta de 86 de ani, in urma unui atac de cord. Povestea prin care rabinul Yechezekel Roth a primit numele de Rabin de Karlsburg are…

- Accident teribil in Statele Unite ale Americii. Doi barbați au murit dupa ce au intrat cu o mașina marca Tesla intr-un copac. Care a fost detaliul care i-a alarmat pe unii din șoferii care au ales acest tip de autovehicul? Accident teribil: doi barbați au murit intr-o mașina Tesla. Detaliul ingrozitor…