Stiri pe aceeasi tema

- „Din cauza cutremurelor care au avut loc in țara noastra pe 6 februarie 2023, a fost declarata perioada de doliu național de șapte zile. Steagul nostru va fi arborat in berna pana la apusul soarelui duminica, 12 februarie 2023, in toate reprezentanțele noastre din țara și din strainatate”, a declarat…

- UPDATE – Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat luni doliu national timp de sapte zile in Turcia, dupa cutremurele al caror bilant provizoriu indica peste 2.600 de morti, relateaza AFP. Potrivit acestui decret publicat de guvern, drapelele vor fi coborate in berna pana la apusul soarelui,…

- Președintele Turciei a decretat doliu național timp de șapte zile in țara, dupa cutremurul devastator care a lovit țara. Bilantul cumulat al cutremurelor produse luni in sud-estul Turciei, in apropierea frontierei cu Siria, depaseste 2.600 de morti, potrivit noilor date furnizate de autoritatile…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica, pentru prima data, ca Ankara ar putea accepta Finlanda in NATO fara vecinul sau nordic, Suedia, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul turc al apararii si seful serviciilor de informatii s-au intalnit miercuri la Moscova cu omologii lor sirieni, intr-un semn de normalizare a relatiilor dintre Ankara si Damasc in conditiile in care acestea au fost serios afectate de razboiul din Siria, care dureaza de zece ani. Ministrul turc…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a vorbit duminica la telefon cu omologul rus, Vladimir Putin. Printre subiecte, inceperea exportului altor produse alimentare și marfuri prin coridorul de cereale al Marii Negre, a anunțat biroul lui Erdogan.

- Institutia a fost sub o presiune constanta din partea presedintelui Recep Tayyip Erdogan pentru a continua sa reduca dobanzile, in ciuda cresterii inflatiei, care a atins in octombrie 85,5% in termeni anuali, pe masura ce preturile alimentelor si ale energiei au continuat sa creasca. ”Avand in vedere…

- Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene urmeaza sa ramana in vigoare alte patru luni, pe timpul acestei ierni. Toate partile au fost de acord ca ”acordul sa ramana in vigoare timp de 120 de zile, pe timpul lunilor de iarna”, precizeaza oficialul citat. ”Noi aranjamente” ar putea…