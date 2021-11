Doliu national in Bulgaria: Noua oameni au pierit intr-un incendiu si peste 40 de persoane au murit intr-un accident rutier Miercuri este zi de doliu national in Bulgaria, in memoria victimelor unui accident de autocar si ale unui incendiu de la un azil de batrani, informeaza BTA.Conform deciziei luate marti de guvernul de la Sofia, drapelele nationale de pe sediile tuturor institutiilor de stat vor fi coborate in berna, scrie agerpres.ro.Luni noaptea, noua oameni au murit si doi au suferit rani grave in urma incendiului dintr un azil de batrani de la Royak, in apropiere de Varna, in nord estul Bulgariei.Cateva ore m ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

