Doliu la Hollywood: Allen Daviau, director de imagine nominalizat de 5 ori la Oscar, a murit din cauza Covid-19

- Directorul de imagine Allen Daviau, de cinci ori nominalizat la Oscar pentru filme „E.T. the Extra Terrestrial” si „Empire of the Sun”, a murit la varsta de 77 de ani din cauza Covid-19, relateaza Variety, citata de news.roDaviau era internat la Los Angeles si a decedat miercuri, potrivit…

- Un documentar despre Eddie Kramer, inginer de sunet care a lucrat intre altii cu The Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Rolling Stones si Kiss, este pregatit de Joe Berlinger, Spencer Proffer si revista Rolling Stone.„From the Other Side of the Glass” va fi produs de Joe Berlinger („Metallica:…

- Marvel a intrerupt filmarile la noul serial „The Falcon &The Winter Soldier” care se desfasurau in Republica Ceha, in fata alertei provocate de coronavirus. Serialul, a carui premiera era prevazuta pentru vara aceasta ca prima productie Marvel pentru platforma Disney+, se filmeaza in principal la Atlanta…

- Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba vine in intampinarea iubitorilor de poezie și muzica cu un nou proiect intitulat Poezii pe șase corzi. Este vorba despre un club de muzica și poezie pentru toate varstele care aduce in prim plan in fața publicului poeții și carțile de poezie aflate in colecțiile…

- Sebastian Stan și Anthony Mackie dau sfaturi de Valentine`s Day de pe platourile de filmare de la The Falcon and the Winter Soldier. Filmarile pentru cea mai noua producție Disney+ au inceput anul trecut, iar acest lucru a fost anunțat intr-un video postat de catre cei doi. Sam Wilson(Anthony Mackie)…