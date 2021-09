Pe 18 septembrie se implinesc 51 de ani de cand unul dintre cei mai mari chitariști din istorie, Jimi Hendrix, se stingea din viața. Considerat de multa lume chiar cel mai bun chitarist din istorie, Jimi Hendrix s-a stins mult prea devreme, pe cand avea doar 27 de ani, in 1970. Potrivit datelor oficiale, Jimi Hendrix a murit accidental, in timpul somnului, dupa ce s-a inecat in propria voma, dupa o noapte in care a consumat mult alcool. Ultimele ore din viața le-a petrecut alaturi de iubita sa de atunci, fosta patinatoare Monika Dannemann. Aceasta l-a luat cu mașina de la reședința unei cunoștinte…