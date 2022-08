Doliu la Hollywood! Actorul Roger E. Mosley, din "Magnum, P.I.", a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului este in doliu! Un legendar baschetbalist a murit la varsta de 88 de ani. Anunțul trist a fost facut pe rețelele de socializare de familia fostului jucator. Ce informații au fost oferite de apropiați.

- Ministerul Apararii Nationale anunta pe pagina de Facebook decesul colonelului in retragere Constantin Zaveti, veteran de razboi ce recent a implinit varsta de 99 de ani. "Drum lin spre lumina vesnica Cu deosebit regret am aflat despre trecerea la cele vesnice a unui om de o rara noblete umana si profesionala,…

- Trei dintre cele patru persoane care au cazut miercuri seara intr-o fosa septica in localitatea mureseana Sarateni au murit. Intre acestea se numara primarul localitații, Biro Csaba, de 59 de ani și fiica acestuia, de 32 de ani. Cea de-a treia victima este un barbat de de 48 de ani. „Dupa aplicarea…

- Este doliu la nivel internațional in lumea filmului și a cinematografiei! Indragitul actor James Caan a murit, astfel ca vestea trista a indoliat numeroase persoane, mai ales pe cei care l-au urmarit de-a lungul vieții in filmele de colecție in care a jucat, precum este și "The GodFather". Iata ce varsta…

- Actorul american James Caan, vedeta a unor filme ca "Nasul" si "Misery", a murit la varsta de 82 de ani, au anuntat joi familia sa pe Twitter si managerul sau, potrivit agentiilor internationale de presa, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vaticanul transmite ca fostul secretar de stat italian al Vaticanului, Angelo Sodano, a decedat, la varsta de 94 de ani. Cardinalul a indeplinit a doua cea mai importanta funcție in stat, in timpul pontificatelor papei Ioan Paul al II-lea, dar și al papei Benedict al XVI-lea. Papa Francisc a transmis…

- Este doliu in Hollywood! Un actor cunoscut la nivel internațional a incetat din viața recent. Vestea morții lui a venit ca un șoc pentru toata lumea, mai ales ca a murit in timp ce dormea. De cateva ore bune, paginile lui de socializare au fost luate cu asalt de numerose mesaje dureroase și de desparțire!

- Bob Lanier, jucator profesionist de baschet american, s-a stins din viața marți, la varsta de 73 de ani, dupa o lupta grea cu cancerul.Jucatorul a fost de opt ori All-Star și Naismith Memorial Basketball Hall of Famer, potrivit NBA. Lanier a jucat timp de 14 ani in NBA: „Bob Lanier a fost un jucator…