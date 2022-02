Doliu la Bollywood. „Privighetoarea Indiei” a murit la 92 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Lata a fost spitalizata la 11 ianuarie dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus si a murit din cauza ”insuficientei mai multor organe la peste 28 de zile de spitalizare dupa ce a trecut prin COVID-19”, conform declaratiilor Dr-ului Pratit Samdani, care o trata pe cea supranumita ”Privighetoarea” la…

- Lata Mangeshkar, considerata un veritabil reper cultural al Indiei, o cantareata iubita de mai multe generatii de indieni, a murit duminica, la varsta de 92 de ani, transmite Reuters, citat de Agerpres. Lata a fost spitalizata la 11 ianuarie dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus si a murit din…

- „PSD Iași iși exprima regretul pentru decesul unuia dintre cei mai reprezentativi social-democrați ieșeni! Vasile Mocanu (1947 - 2022) a fost un coleg de incredere, cu spirit de inițiativa și un adevarat profesionist. A devenit membru PSD incepand din anul 1994 și a deținut funcția de vicepreședinte…

- Rela Ciulei a murit la 83 de ani. Cunoscuta interpreta de muzica populara și lautareasca, supranumita și sufletul tarafului „Rapsozii Gorjului”, a cantat pe marile scene ale Romaniei și a fost o emblema a muzicii populare, noteaza click.ro. Cea supranumita sufletul tarafului „Rapsozii Gorjului”, a cantat…

- Celebrul stilist italian Nino Cerruti a decedat la varsta de 91 de ani, a aflat sambata seara, 15 ianuarie, AFP dintr o sursa din domeniul modei, confirmand anuntul anterior din presa italiana.El a incetat din viata intr un spital din Vercelli, din Piemont nord vestul Italiei , unde se afla pentru o…

- In fruntea formației The Ronnetes, Ronnie Spector a dat o nota distincta unor hituri uriașe ale anilor \"60: ”Be My Baby”, ”Baby I Love You” și ”Walking in the Rain”.Trupa The Ronettes este considerata deschizatoare de drumuri pentru femeile din industria muzicii. Familia i-a adus un omagiu, spunand…

- Liviu, un pompier de 33 de ani din Mehedinți, a murit intr-un tragic accident rutier. Barbatul se afla intr-o autoutilitara incarcata cu lemne și s-a rasturnat. El a lasat in urma o soție și doi copilași, iar acum micuții sunt nevoiți sa creasca fara tata.Cadrele I.S.U. Mehedinți aduc un ultim omagiu…

- "Cu sufletul incarcat, va anuntam ca prietenul si partenerul nostru Carlos Marin a murit. Prietenii, rudele si fanii ii vor simti lipsa. Nu va mai exista o alta voce si un spirit ca ale lui Carlos", se arata intr-un anunț postat pe contul de Twitter al cvartetului.Carlos Marin era diagnosticat cu Covid…