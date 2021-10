"In aceste momente dramatice, echipa ALDE Botosani transmite un gand de mangaiere colegului nostru, Florentin Calimandruc, la trecerea in neființa a unicului sau fiu.Alexandru Calimandruc, in varsta de 22 ani, un tanar in floarea varstei și-a pierdut viața intr-un cumplit accident rutier in noaptea de duminica spre luni, pe raza localitații Ripiceni, lasand in urma numai durere și intristare atat pentru parinții sai și intreaga familie, cat și pentru intreaga comunitate.Știm cu toții ca pierderea unei persoane iubite lasa o durere pe care nimeni nu o poate vindeca, dar mai ales cand e vorba de…