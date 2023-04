Doliu în presa românească. A încetat din viață Radu Cosașu, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi Radu Cosasu, decanul presei sportive romanesti, a incetat din viața la 92 de ani, la Spitalul „Elias” din Bucuresti. Scriitorul si publicistul Radu Cosasu (pseudonim al lui Oscar Rohrlich) s-a nascut la 29 octombrie 1930, la Bacau. A urmat cursurile liceale in București (1940-1948), dupa care a frecventat timp de un an Facultatea de Litere a Universitatii din Bucuresti (1948-1949) si apoi Scoala de Literatura „Mihai Eminescu” (1952-1953). A fost reporter la „Revista elevilor” (1948-1949), unde a si debutat in 1948, apoi redactor la „Scanteia tineretului” (1949-1950, 1953-1956), de unde a fost… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

