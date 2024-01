Doliu în muzica românească! A murit Dan Caramihai, membru al celui mai longeviv grup umoristic românesc, Vouă! S-a stins din viața folkistul Dan Caramihai, membru al legendarului grup umoristic Voua. Alaturi de Daniel Iancu și Ovidiu Mihailescu, muzicianul și-a adus contribuția la sute de scheciuri muzicale al celei mai vechi trupe de satira de la noi. Colaborator al formației din anii ’80, membru permanent in ultimul deceniu, trupul neinsuflețit al artistului Danuț Caramihai va fi depus astazi, la Capela Cimitirului Ortodox Bellu. ”Cand pierzi pe cineva drag din familie, cuvintele sunt neputincioase sa-ți exprimi durerea! A plecat dintre noi, total neașteptat, Danuț Caramihai, cel mai luminos membru al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a preluat de la Ministerul Apararii Naționale (MApN) cateva mii de documente care fusesera elaborate, in ultimii ani ai comunismului, de fosta Securitate. Transmiterea documentelor, de la MApN la CNSAS, s-a realizat la data de 17 ianuarie…

- ultimul an cu Ceaușescu, de Daniela Rațiu, Editura LITERA Anotimpurile sunt intotdeauna ramele perfecte in care memoria iși poate așeza și pastra infațișarile, imaginile faptelor care au avut loc și s-au desfașurat in acele peisaje și posibilitațile ca toate sa poata fi infașurate in cuvinte spuse…

- Carmen Bruma , iubita lui Mircea Badea, cunoscuta pentru stilul sau de viața, are cateva sfaturi privind nutriția, ca sa nu ne ingrașam de Sarbatori. 1. Indiferent de ce alegi sa mananci, adauga meselor tale, de preferabil la inceput, o salata din legume proaspete in care sa pui ulei de masline și doua…

- Petre Țuțea a fost unul dintre cei mai urmariți intelectuali romani dupa punerea sa in libertate, dar, in mod curios, nimeni nu s-a ocupat, pana acum, de acest aspect, decat accidental.A fost urmarit și dupa 1990, dar și dincolo de moarte. A fost inmormantat la Boteni, conform dorinței sale testamentare,…

- Grupul de firme Materom din Cristești a susținut și va susține in continuare activitatea personalului medical "in batalia pentru viața și pentru sanatate", a anunțat joi, 23 noiembrie, Rodica Baciu, CEO al Grupului. Sanatatea, "un dar divin" Coordonatoarea Rețelei de afaceri din cadrul Forumului Roman…

- Cazarma si zidul de la Targoviste sunt ultimele locuri pe care le-au vazut sotii Ceausescu, inainte de moarte In cladirea Fostei Școli de Cavalerie familia Ceausescu a fost judecata, iar langa zid au fost executați ultimul dictator si sotia sa. https://www.gazetadambovitei.ro/actual/comunismului-targovistemuzeul-comunismului-nostalgicii-regimului-au-scris-sute-de-mesaje-in-cartea-de-impresii/…

- Formular APEL DE SELECTIE- Varianta simplificata ANUNT PRIVIND LANSAREA APELULUI DE SELECTIE NR 1/2023. IN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA AMARADIA JIU , AFERENT Masurii “(M2/6A). Antreprenoriatul si dezvoltarea teritoriului- FONDURI EURI Data lansarii apelului de selectie 17.11.2023 Beneficiarii…

- Primarul Municipiului Ramnicu Sarat, Sorin Cirjan, impreuna cu echipa manageriala a Grupului de Acțiune Locala „Sus Ramnciul”, au fost invitati, saptamana trecuta, la intalnirea anuala a Federației Naționale a GAL-urilor Urbane. Evenimentul a fost organizat in incinta Palatului Parlamentului, pentru…