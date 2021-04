Cunoscutul medic sportiv targumureșean Halmagy Emeric a decedat luni, 26 aprilie, la varsta de 95 de ani. Tragica veste a fost data marți, 27 aprilie, de apreciatul jurnalist sportiv Aurel Rațiu, pe pagina sa de Facebook, care a scris și un scurt text in memoria regretatului Halmagy Emeric. " In toamna acestui an, mai precis in luna noiembrie, ar fi implinit 95 de ani! Source