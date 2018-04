Veste trista in lumea sportului internațional! Ciclistul belgian Michael Goolaerts a incetat din viața pe un pat de spital din orașul francez Lille. Decesul a survenit din cauza unui stop cardiac, dupa ce ieri, sportivul a fost implicat intr-un accident in cadrul cursei Paris-Roubaix. Michael Goolaerts avea 23 de ani. Celebrul ciclist fusese transportat de […] The post Doliu in lumea sportului! Ciclistul Michael Goolaerts a murit, dupa ce s-a accidentat in timpul cursei Paris-Roubaix: „Familia și apropiații i-au fost alaturi pana in ultima clipa” appeared first on Cancan.ro .