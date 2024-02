Stiri pe aceeasi tema

- Lumea medicala din Romania, in doliu! S-a stins din viața, la doar 57 de ani, doctorul cu maini de aur. Este vorba despre Horia Cioflan, medic primar obstetrica-ginecologie, doctor in științe medicale, cu competențe in chirurgie robotica, chirurgie oncologica ginecologica, chirurgie laparoscopica și…

- Lumea muzicii din Romania, in doliu! O artista cunoscuta s-a stins din viața, pe masa de operație, chiar in ziua in care aniversa implinirea a 38 de ani. Potrivit informațiilir, cantareața avea probleme de sanatate.

- Lumea sportului romanesc, in doliu! A murit Mircea Tutovan, unul dintre cei mai mari jucatori pe care i-a avut voleiul din Romania. Cel caruia i se spunea 'Tunarul Europei' s-a stins din viața la varsta de 71 de ani.

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! Un regizor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața astazi, pe data de 2 ianuarie 2024. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Național "Mihai Eminescu" Timișoara.

- Este doliu in presa internaționala. John Pilger a murit la varsta de 86 de ani, iar anunțul cu privire la deces a fost facut de familia sa. De-a lungul anilor, a abordat numeroase subiecte sensibile, precum saracia, conflictele armate sau drepturile omului.

- Elena Stratan, unul dintre cei mai cunoscuti medici ginecologi, a murit, la varsta de 86 de ani. “Cu durere ne desparțim azi de cea care a fost mama mea. Dumnezeu sa o odihneasca si sa o primeasca in imparația Sa!”, a transmis Prof. dr. Demetra Socolov, fiica Elenei Stratan.Elena Stratan va fi inmormantata…

- Elena Stratan, unul dintre cei mai cunoscuti medici ginecologi, a murit, la varsta de 86 de ani. “Cu durere ne desparțim azi de cea care a fost mama mea. Dumnezeu sa o odihneasca si sa o primeasca in imparația Sa!”, a transmis Prof. dr. Demetra Socolov, fiica Elenei Stratan.Elena Stratan va fi inmormantata…

- Este zi de doliu in lumea actoriei din Romania! S-a stins din viața Anda Caropol. Celebra actrița a murit la varsta de 84 de ani și a lasat multa tristețe in urma ei. Acum este plansa de toți cei care au cunoscut-o și care au apreciat munca ei. Anunțul trist despre decesul ei a fost facut de Uniunea…