Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Dușa, fost ministru al Apararii, a murit in aceasta dimineața. El suferea de cancer. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- "Astazi, Mircea Dusa a decis sa plece intr-o lume mai buna...Am pierdut un prieten, un camarad de nadejde, un partener pe care am fost onorat sa il am alaturi si de la care am invatat enorm. Iti multumesc, Mircea, pentru tot!Dumnezeu sa te odihneasca in pace, prieten drag!", a scris Mihai Fifor, pe…

- Actorul Cornel Ciupercescu a murit, duminica, la varsta de77 de ani. Trecerea in neființa a artistului a fost anunțata de Teatrul Evreiesc de Stat, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Este doliu in lumea muzicii din SUA, dupa ce artistul Jake Flint a murit la doar 37 de ani. Acesta a incetat din viața chiar a doua zi dupa ce se casatorise. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- E doliu in lumea muzicala din Romania. A murit Voicu Enachescu, dirijorul Corului de Camera Preludiu. Enachescu s-a nascut la 24 mai, in Branești, Dambovița. In cariera sa, a primit mai multe premii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Arbitrul francez Johan Hamel, in varsta de 42 de ani, a incetat din viata, el suferind un accident vascular cerebral in timpul unui antrenament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, afirma ca PNL a luat act de demisia lui Vasile Dincu din functia de ministru al Apararii Nationale si ca pentru partid acesta este „un subiect inchis”. Liderul liberal sustine ca PNL asteapta ca PSD „sa vina foarte repede cu o propunere…

- Fostul fotbalist Alexandru Vagner a decedat la varsta de doar 33 de ani, a anuntat, vineri, clubul de fotbal Petrolul Ploiesti, pentru care mijlocasul a jucat in 2017. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…