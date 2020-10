Stiri pe aceeasi tema

- Primul stilist japonez care s-a impus la Paris, unde si-a desfașurat intreaga cariera si a cunoscut faima, Kenzo Takada s-a stins din viata duminica, 4 octombrie 2020, la Spitalul american din Neuilly-sur-Seine, din cauza afectiunilor provocate de COVID -19, precizeaza un comunicat de presa.

- Papa Francisc a indemnat marti statele din lumea intreaga sa lupte impotriva incalzirii globale in conformitate cu Acordul pentru clima incheiat in 2015 la Paris, pronuntandu-se astfel intr-o chestiune care figureaza printre temele abordate in cursa prezidentiala americana, relateaza Reuters, potrivit…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a inregistrat, luni, decesul celui mai tanar pacient infectat cu COVID-19, un barbat de 18 ani internat la Spitalul CFR din Galati. Tanarul avea mai multe comorbiditati, cea mai grava fiind o tumora cerebrala. El a fost internat la Spitalul ‘Bagdasar-Arseni’…

- Dirijorul Filarmonicii George Enescu, Camil Marinescu, a murit, astazi, din cauza infectarii cu COVID-19. Vestea morții a fost data de fratele sau, printr-o postare pe Facebook. Acesta avea 56...

- ULTIMA ORA… Doliu in Baroul Vaslui dupa ce soția unui cunoscut avocat a murit, in spitalul Elena Beldiman din Barlad. In varsta de 59 de ani, femeia a ajuns in spitalul barladean in urma cu aproximativ doua saptamani, infectata cu Covid 19. Din pacate, medicii nu au reușit sa faca minuni și in cazul…