Conform cotidianului l'Equipe, Modeste M'bami a suferit sambata dimineața un atac de cord, iar camerunezul nu a mai putut fi salvat.Cu 37 de selecții și 3 goluri in tricoul echipei naționale de fotbal a Camerunului, Modeste M'bami a inceput fotbalul profesionist la Sedan, in Franța.In cariera sa, M'bami a mai jucat pentru Paris Saint Germain, Marseille, Almeria, Dalian Profesionale, Changchun Yatai, Al-Ittihad, Millonarios și Le Havre.Ca trofee, Modeste M'bami a caștigat de doua ori Cupa Franței cu PSG (2004 și 2006), dar și Cupa Regilor cu Al-Ittihad in anul 2013.