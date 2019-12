Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT MORTAL pe Autostrada Vestului: Un barbat a murit, iar doua fetițe au fost grav ranite, dupa ce mașina in care se aflau a parasit carosabilul și s-a rasturnat ACCIDENT MORTAL pe Autostrada Vestului: Un barbat a murit, iar doua fetițe au fost grav ranite, dupa ce mașina in care…

- A murit ( pe 14 decembrie urma sa implineasca 70 de ani) politicianul Bogdan Niculescu Duvaz . S-a stins sambata seara, așa cum anunța Gabriel Liviu Ispas, avocat, bun prieten cu cel care a parasit aceasta viața. „In aceasta seara, Bogdan Niculescu-Duvaz ne-a parasit! A plecat intr-o lume mai buna,…

- ■ Petru Ciubotaru a debutat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamt, in 1963 ■ chinuit de o afectiune medicala, a trecut la cele vesnice in dimineata zilei de 14 noiembrie ■ Actorul Calin Chirila, de la Teatrul National din Iasi, a anuntat pe pagina sa de socializare, ca joi dimineata, in jurul…

- Masa Dinescu a murit luni noapte, potrivit unui anunt facut de Teatrul National „I.L. Caragiale“, unde era sefa Secretariatului literar. Traducatoarea, care era grav bolnava de mai multa vreme, va...

- Mihai Constantinescu a murit. Indragitul artist s-a stins din viața la 73 de ani dupa ce suferise un stop cardiac in luna mai. S-a nascut in Bucuresti, pe 4 ianuarie 1946. A absolvit Institutul de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti si Scoala Populara de Arta. A cantat de mic in corul de copii al…

- Este din nou doliu in lumea teatrului romanesc! Actrița Ema Vețean, de la Teatrul National „Radu Stanca” din Sibiu, a incetat din viata, luni, 28 octombrie. Aceasta a decedat in urma unui accident rutier care a avut loc pe 22 octombrie, in localitatea Cristian. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Ema Vetean, actrita a Teatrului National „Radu Stanca”" din Sibiu, a incetat din viata, luni, 28 octombrie. Actrita ramane insa in memoria iubitorilor teatrului, din SIbiu si nu numai, prin rolurile sale memorabile.