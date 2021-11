Stiri pe aceeasi tema

- Cursul euro a coborat joi ușor de la 4,9490 la 4,9486 lei, tranzacțiile fiind realizate in culoarul 4,948 – 4,952 lei, valori identice cu cele din ședința precedenta. Decizia Rezervei Federale americane, anunțata miercuri la sfarșitul ședinței sale de politica monetara, conform careia va incepe pana…

- Pretul petrolului Brent a crescut vineri cu 1,1%, la 85,53 dolari pe baril, sub maximul ultimilor trei ani de 86,10 dolari pe baril atins joi, Pe ansamblul saptamanii, pretul petrolului Brent a urcat cu 1%, consemnand al saptelea avans saptamanal consecutiv. Cotatia petrolului West Texas Intermediate…

- Pretul contractelor pe termen de o luna, care au atins 85,10 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din octombrie 2018, a consemnat un avans saptamanal de 3%, a sasea crestere saptamanala consecutiva. Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a crescut cu 1,2%,…

- OPEC+ a convenit luni sa respecte acordul convenit in iulie, care prevede o crestere lunara a livrarilor de petrol cu 400.000 de barili pe zi pana cel putin in aprilie 2022, etapizand eliminarea restrictionarii productiei cu 5,8 milioane de barili pe zi. Cotatia petrolului Brent a crescut cu 1,6%, la…

- OPEC si aliatii sai, intre care Rusia, se reunesc luni pentru a discuta cu cat sa creasca productia pentru a reducere tensiunile din piata, unde perturbarile livrarilor si redresarea cererii dupa pandemia de coronavirus au urcat preturile la peste 80 de dolari pe baril, transmite Reuters. Cresterea…

- Cererea de carburanti este in crestere, iar traderii anticipeaza ca producatorii majori de petrol vor mentine oferta scazuta, la reuniunea de saptamana viitoare a OPEC. Cotatia petrolului Brent a scazut cu 0,9%, la 78,78 dolari pe baril, dupa ce a urcat pana la 80,75 dolari pe baril, cel mai ridicat…

- Preturile petrolului au crescut miercuri pentru a treia zi consecutiv, cu circa 1%, dupa datele ale guvernului american potrivit carora cererea de carburanti a urcat la cel mai ridicat nivel atins de la debutul pandemiei de Covid-19, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a avansat cu…

- Piata petrolului a avut o evolutie ascendenta in prima jumatate a anului 2021, dar a scazut cu circa 15% de la inceputul lunii iulie. Valul recent al infectiilor de coronavirus la nivel mondial a redus calatoriile globale si pune in pericol activitatile economice, chiar in perioada in care marii producatori…