- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 3 dolari pe baril, inversand castigurile initiale de peste 1 dolar, in conditiile in care temerile legate de turbulentele sectorului bancar au provocat cel mai mare declin saptamanal al cotatiilor titeiului din ultimele luni, transmite Reuters. Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,27 dolari, sau cu 3,04%, la 72,43 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 2,13 dolari sau cu 3,1%, la 66,22 dolari pe baril. In timpul tranzactiilor, ambele benchmark-uri au scazut cu peste 3 dolari pe baril.…

- Piețele europene nu au fost afectate inca de prabușirea Silicon Valley Bank, cea de a 16-a banca ca marime din SUA, care are o mare expunere pe piața criptomonedelor și in domeniul biotehnologiei. Cu toate acestea se observa o ușoara creștere a aversiunii fața de risc, ceea ce a facut ca media monedei…

- Peste 70 de miliarde de dolari au fost sterse de pe piata crypto in 24 de ore, in timp ce bitcoin a scazut cu 8%, la sub 20.000 de dolari pe unitate, la cel mai redus nivel din ultimele aproape doua luni, ca urma a vanzarilor de pe piata americana, relateaza CNBC.Bitcoin a fost tranzactionata ulterior…

- Daca ședința de la jumatatea saptamanii a fost una agitata, cu schimbari bruște ale cotațiilor euro ce au fluctuat intre 4,908 și 4,93 lei, cea de joi a fost una mult mai calma. Cursul monedei unice a scazut de la 4,9267 la 4,9218 lei, pe fondul existenței unui apetit mai ridicat pentru risc. Tranzacțiile…

- Miercuri, la nivel regional, se observa un apetit mai ridicat pentru achiziția de monede considerate drept riscante. Leul a profitat de aceasta situație iar cursul euro a scazut de la 4,9012 la 4,8993 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile se realizau in culoarul 4,897 – 4,904 lei. Indicii ROBOR se…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,98 dolari, sau cu 2,4%, la 80,19 dolari pe baril, dupa ce au crescut in timpul tranzactiilor la un maxim al sesiunii de 84,20 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 1,97 dolari, sau cu…

- Oferta mai mare de valuta din partea companiilor care iși achita in aceasta perioada taxele și impozitele la bugetul de stat, și mișcarile din piețele internaționale, unde euro s-a apreciat, au oferit leului oportunitatea de a se intari in fața principalelor monede. Cursul euro a scazut de la 4,9255…