Dolarul a ajuns din nou sub euro. Cursul BNR la 26 octombrie Moneda nationala s-a apreciat miercuri, 26 octombrie, in raport cu dolarul, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,8676 lei, mult sub maximul atins in septembrie. Dolarul a atins 5,1794 lei pe 28 septembrie, cu aproape 6% peste valoarea anuntata miercuri de BNR. Euro a scazut cu 0,5%, pana la o cotatie de 4,8793 lei/euro, depasind dolarul pentru prima oara din luna septembrie. Curs valutar 26 octombrie 2022 USD 1 Dolar SUA 4,8676 RONGBP 1 Lira sterlina 5,6349 RONCHF 1 Francul elvetian 4,9194 RONXAU 1 Gramul de aur 261,3694 RONBGN 1 Leva bulgareasca 2,4947… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

