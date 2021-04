Stiri pe aceeasi tema

- Doi pui de urs prinsi in lat, intr-o padure din zona de munte a Buzaului, au fost salvati in urma unei misiuni contracronometru la care au participat specialisti din mai multe institutii. Mobilizata rapid de comisarii Garzii de Mediu, echipa mixta a reusit eliberarea puilor in mai putin de o ora de…

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca in București se impun masuri suplimentare. Declarațiile șefului statului vin in contextul in care zilele acestea autoritațile discuta despre plasarea Capitalei in carantina. „Trebuie ca cei din Comitetul bucureștean sa fie ințelept și sa ințeleaga acest…

- Președintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la prezentarea bilanțului pe 2020 a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). La prezentarea raportului de acum doi ani, președintele Klaus Iohannis spune ca justiția din Romania a fost supusa in ultimii ani unor incercari de subordonare fața de politic.…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu ministrul Educației Sorin Campeanu și au discutat despre situația din școli dupa repornirea invațamantului offline și despre locul educației in Planul Național de Redresare și Reziliența. Sunt peste 10.000 de școli care funcționeaza cu elevii la școala,…

- Președintele Klaus Iohannis i-a felicitat pe Joe Biden și Kamala Harris, care au depus azi juramantul ca președinte și vicepreședinte al SUA. „Felicitari președintelui Joe Biden și vicepreședintelui Kamala Harris. Sunt convins ca impreuna vom continua sa dezvoltam și sa aprofundam parteneriatul strategic…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a vaccinat vineri dimineața impotriva coronavirusului. Gestul de a se vaccina nu a fost atat de comentat precum au fost mușchii brațelor președintelui. Mii de comentarii și reacții a avut fotografia pe care a postat-o Administrația Prezidențiala. Mai mulți internauți…

- aMinisterul Apararii Naționale din Romania a facut o donație de materiale sanitare de protecție pentru Republica Moldova. „Astfel, reprezentanții MApN au predat miercuri, 6 ianuarie, omologilor din Republica Moldova echipamente de protecție sanitara (combinezoane, maști tip FFP2, maști chirurgicale…

- București și județe Ilfov și Timiș sunt singurele din Romania care in continuare sunt plasate in zona roșie de risc epidemiologic. Capitala, cu o rata de infectare de 3,41 și județele Ilfov – 4,28 și Timiș – 3,04, sunt singurele care au ramas in zona roșie a zonelor cu o incidența a cazurilor de coronavirus…