Doi turiști români au avut un șoc în Slovenia: țeapa care se dă în benzinării și pe autostrăzi Doi turiști romani au avut parte de o experiența groaznica in Slovenia. Paula relateaza faptul ca, mai nou, au aparut mașini de tractare pe autostrazi, iar in benzinarii la pompa scrie doar ”Gas”. Din nefericire, daca ai motor diesel și faci plinul, te trezești cu benzina in rezervor. Atunci intervin in schema ”baieții deștepți” cu mașinile de tractare, care au preț fix pentru ajutorul dat: 400 de euro. „EVITAȚI SLOVENIA!!! Experiența mea cu Slovenia e una groaznica: acum doi ani, in drum spre Romania, mașina a avut o eroare la bord. Ne-am oprit intr-un peco in Slovenia, au aparut cu o mașina… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR, Dan Tanasa, ii cere premierului Marcel Ciolacu sa revoce de urgența HG 1215 din 29 noiembrie 2023.„In țara in care sute de mii de copii se culca flamanzi in fiecare seara pentru ca nu au ce manca, in țara in care milioane de romani nu au acces la apa curenta, canalizare și gaz, grija…

- Incident ciudat la granița! Fostul ministru Marius Budai, surprins intr-o mașina furataFostul ministru al Muncii, Marius Budai, care a demisionat in urma scandalului „azilelor groazei”, a fost surprins la punctul de trecere a frontierei Sculeni intr-o mașina furata. Sambata seara, la punctul…

- Elena Zaharia a obținut un rezultat istoric pentru Romania la Campionatul Mondial U19 de tenis de masa, competiție care se desfașoara in aceasta perioada in Slovenia. Tanara a caștigat medalia de argint in proba de simplu feminin, dupa ce a fost invinsa in finala de chinezoaica Kuai Man cu scorul de…

- O soferita din Republica Moldova a pierdut controlul volanului si a „zburat” intr-o benzinarie pe raza localitatii iesene Raducaneni, masina oprindu-se intr-un gard, dupa ce a trecut in viteza la o mica distanta de pompele de alimentare, transmite presa romana . Imaginile au fost surprinse de camerele…

- Un TIR care transporta aproape 23 de tone de deseuri de aluminiu aduse din Slovenia a fost intors din vama Petea, inapoi in Ungaria, nefiind indeplinite conditiile legale de transport transfrontalier a acestei categorii de materiale, informeaza, joi Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Recent, la Informația Zilei am primit o sesizare importanta cu privire la anunțurile de angajare postate pe platforma online cunoscuta in Romania. Dar probabil astfel de anunțuri sunt pe toate site-urile/aplicațiile care ofera anunțuri de angajare.

- Economistul Iancu Guda a explicat ca a doua mașina este un moft.”Daca ne uitam la cifre, avem o populație adulta, activa, de 10 mil. de locuitori (…) și avem, atenție, 9 milioane de mașini inmatriculate in Romania! Este cea mai mare pondere din Europa, daca raportam la segmentul 18 – 65 de ani. Eu cred…

- Jenny și Jacob, doi vloggeri americani, au vizitat Romania și s-au aratat profund impresionați de ceea ce au vazut. La final, ei s-au declarat chiar șocați de unele experiențe și au explicat ca aveau cu totul alte așteptari