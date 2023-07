Doi turiști britanici, surprinși de ce au găsit în România VIDEO Romania devine tot mai populara in randul turiștilor straini. Doi britanici pasionați de calatorii au petrecut trei saptamani in țara noastra și au filmat toata experiența. Impresiile cu care s-au intors acasa au fost unele extrem de bune. Cuplul de britanici pasionat de calatorii a fost incantat de Rașnov și de Brașov, ca și de peisajele din zona. O experiența speciala pentru ei a fost vizitarea bisericilor rupestre din Munții Buzaului. https://www.youtube.com/embed/rPLEhCuNxgI„Este foarte tare! Nimeni nu este aici acum, dar cu siguranța poți sa vezi ca este un lacaș de cult”Cei doi nu s-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

