Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a anuntat duminica eliberarea a doi turisti britanici rapiti vineri in Parcul National Virunga, in estul Republicii Democrate Congo, relateaza AFP. "Sunt incantat sa va anunt ca cei doi cetateni britanici care au fost luati ostatici in Republica Democrata Congo au fost eliberati", a afirmat Boris Johnson, potrivit unui comunicat, fara a preciza daca soferul celor doi turisti, un cetatean congolez, a fost de asemenea eliberat. "Aduc un omagiu autoritatilor congoleze si Institutului congolez pentru conservarea naturii pentru sprijinul" acordat, a spus…