- La data de 25 iunie 2021, in jurul orei 22.30, polițiștii din Aiud au fost sesizați, prin 112, de catre un tanar, de 15 ani, din Aiud, despre faptul ca, impreuna cu un prieten, de 18 ani, se afla in Padurea Valea Lupului, din apropierea municipiului, iar, din cauza condițiilor meteo, s-au ratacit și…

- Un copil de 6 ani, care se ratacise in padure, a fost gasit, in scurt timp, de catre echipele de cautare. Astazi, 20 iunie, in jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați, de catre o femeie din localitatea Bogați, despre faptul ca fiul sau, in varsta de 6 ani,…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti - Sectia de Politie Rurala Bascov, alaturi de jandarmi, pompieri si voluntari au desfasurat sambata ample actiuni pentru localizarea, cautarea si salvarea unui barbat, ratacit intr-o padure din zona Budeasa-Micesti, Arges.

- Polițiștii buzoieni de la Investigații Criminale alaturi de colegi din Prahova și luptatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din ambele județe au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara in Prahova și Iași, la imobile utilizate de o tanara banuita de inșelaciune. Ieri, oamenii…