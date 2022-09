Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Braila, ciobani intr-un sat, au devenit criminali pentru un televizor. Barbatii au intrat in casa unei pensionare despre care stia ca locuieste singura, si au lovit-o de mai multe ori in zona capului si corpului, informeaza Observatornews. Femeia a mai avut puterea sa mearga pana in curte,…

- Doi tineri dintr-un sat din județul Braila au omorat in bataie o batrana. Incidentul s-a produs in casa victimei de unde agresorii au furat un televizor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un tanar a fost taiat cu sabia, sub ochii ingroziti ai iubitei, in timp ce se plimbau pe o strada din Braila. Doi indivizi au inceput sa o jigneasca pe fata, iar tanarul a sarit in apararea ei, insa a fost atacat de cei doi agresori inarmati cu sabii. Totul s-a intamplat, seara trecuta, in timp ce tanarul…

- Poliția din Hincești solicita sprijinul cetațenilor, dupa ce doi tineri arestați au evadat din curtea Judecatoriei Hincești. Incidentul a avut loc astazi, informație confirmata de ofițera de presa Cristina Vicol.

- Polițiștii din Alba Iulia au reținut doi tineri, de 16 și 20 de ani, din comuna Santimbru, județul Alba, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. In noaptea de 16/17 iulie 2022, in jurul orei 02,40, in timp ce de aflau pe terasa unui local public…

- La data de 01 iulie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat 2 perchezitii domiciliare in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de proxentism și șantaj. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a fost snopit in bataie de concubinul mamei sale, in timp ce femeia statea și se uita la televizor. Din cauza leziunilor grave cu care s-a ales, baiatul nu a mai avut nicio șansa la viața și a decedat. Incidentul șocant s-a petrecut in Leeds Road, Huddersfield.

- Doi frați iordanieni au ajuns dupa gratii la finele saptamanii trecute, dupa ce au fost acuzați ca s-au apucat de injunghiat tineri intr-un club din centrul Iașului. Pereții și podeaua au fost umplute de sange dupa scenele de groaza. Doua victime au ajuns in stare grava la spital in urma incidentului.…