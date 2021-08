Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 41 de ani și soțul acesteia sunt cercetați de polițiști, dupa ce au jefuit un batran, in varsta de 73 de ani, din comuna Capriolo, provincia Brescia, conform bresciatoday.it.

- Potrivit anchetatorilor, un baiat de origine nigeriana a fost lovit cu o țeava de fier de doi romani, vinerea trecuta.Victima iși lasase un rucsac cu lucrurile personale in apropierea unor pubele. In timp facea curațenie in jurul acestora, a observat o camioneta in care se aflau doi barbați.Cei doi…

- O șoferița de 32 de ani a fost prinsa cand gonea cu 131 km/h printr-o localitate din Timiș. Este doar una din „capturile” polițiștilor, care au ieșit in weekend la o razie in zona orașului Recaș. Oamenii legii au prins și doi tineri care s-au urcat la volan dupa ce au consumat droguri.

- Un bolid de lux cautat de autoritațile din Italia a fost descoperit de polițiștii de frontiera constanțeni, informeaza Digi24. La volanul autoturismului de aproximativ o suta de mii de euro se afla un iranian. Șoferul incerca sa iasa din țara, cand polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta…

- Sibian depistat de polițiștii din Sebeș cu un permis fals de conducere, care ar fi fost eliberat de autoritațile din Italia. S-a ales cu dosar penal Sibian depistat de polițiștii din Sebeș cu un permis fals de conducere, care ar fi fost eliberat de autoritațile din Italia. S-a ales cu dosar penal La…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova au identificat joi, 1 iunie, cinci femei, cu varste cuprinse intre 17 si 35 de ani, banuite de comiterea infractiunilor de furt si complicitate la furt. Joi, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizați de o femeie, de 49 ani, angajata…

- Oamenii legii au deschis la un barbat in varsta de 67 de ani din Targu Mureș banuit ca ar fi furat 3.500 de lei dintr-o locuința situata in Ceanu Mare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii de frontiera tulceni au intervenit, luni, in sprijinul a doi cetateni romani aflati intr-o barca in deriva pe lacul Razelm, a anuntat Garda de Coasta. Politistii de frontiera au intervenit la cererea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta Tulcea care a primit un apel telefonic…