Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare cu sfarșit tragic in județul Dolj din Romania. Un barbat de 34 de ani a fost transportat in stare grava la spital dupa ce a fost lovit in abdomen de artificiile folosite la o petrecere privata.

- Dupa cumplitul accident in care și-au pierdut viața 7 persoane, o alta tragedie rutiera a avut loc pe strazile din Bacau. Trei barbați au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. De asemenea, o femeie a fost grav ranita, iar acum se zbate intre viața și moarte…

- Polițiștii din Brașov au deschis o ancheta in cazul copilului de trei ani care a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de o masina chiar in curtea unei case. Din primele date, la volanul autoturismului implicat in accident se afla un adolescent in varsta de 14 ani, informeaza ziarul local Brașov.Net.…

- Un microbuz si un TIR au fost implicate intr-un grav accident de circulatie in Teleorman, Romania, in noaptea de duminica spre luni. Cinci persoane au murit si alte trei au ajuns in coma la spital. A fost declanșat planul roșu de intervenție.

- Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata pe DN2A in judetul Ialomita. Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Potrivit ISU Ialomita, astazi, in…

- Accident infiorator in apropierea satului Horești din raionul Ialoveni. Un copil a murit, iar alte trei persoane au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce un BMW s-a ciocnit cu un Volkswagen T 5.

- Un teribil accident a avut loc in aceasta dimineața in județul Dambovița. Un micorbuz școlar s-a ciocnit violent cu un autoturism, producand moartea a doua persoane și ranirea grava a nu mai puțin de șapte copii.

- Caz cutremurator la Galați. Un bebeluș de numai o luna a ajuns in stare extrem de grava la spital, cu numeroase rani la cap. Tatal susține ca l-ar fi ranit din greșeala, in somn, pentru ca dormeau in același pat.