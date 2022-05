Stiri pe aceeasi tema

- Primul militar rus, Vadim Sisimarin, judecat incepand de miercuri cu privire la o crima de razboi in Ucraina, de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, a pledat vinovat si a recunoscut toate faptele de care este acuzat, relateaza AFP, citat de News.ro. Acuzat de crime de razboi si de crima cu…

- Un tribunal din Kiev va judeca primul proces pentru crime de razboi de cand Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, anunța The Guardian, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Trei prizonieri de razboi rusi acuzati ca au vizat sau ucis civili si un soldat care ar fi ucis un barbat inainte de a-i viola sotia vor fi pe banca acuzatilor in primele procese pentru crime de razboi din conflictul din Ucraina, a dezvaluit procurorul general ucrainean, transmite The Guardian.…

- In total, 10.257 de cazuri de presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in Ucraina au fost inregistrate in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, de pe 24 februarie, iar 223 de copii au murit, a anuntat Procuratura Generala a Ucrainei, sambata, relateaza The Guardian, preluat de news.ro. Alti…

- Aproximativ 5.000 de crime de razboi comise de rusi sunt in prezent investigate in Ucraina, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Parchetul General german a lansat o ancheta cu privire la eventuale crime de razboi comise de catre forte ruse dupa invazia Ucrainei, decisa de catre Vladimir Putin la 24 februarie, anunta marti o sursa judiciara, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Situația din Ucraina a ajuns inca de zilele trecute in atenția Curtii Penale Internationale (CPI). Anunțul a fost facut chiar pe 28 februarie de un oficial al instituției, care vorbea despre deschiderea "cat mai rapida" a unei anchete asupra situatiei din Ucraina, invocand "crime de razboi" si "crime…

- Situația din Ucraina a ajuns inca de zilele trecute in atenția Curtii Penale Internationale (CPI). Anunțul a fost facut chiar pe 28 februarie de un oficial al instituției, care vorbea despre deschiderea "cat mai rapida" a unei anchete asupra situatiei din Ucraina, invocand "crime de razboi" si "crime…