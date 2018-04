Doi schiori AU MURIT în Alpii Italieni după o AVALANŞĂ Incidentul care a implicat "mai multi schiori" s-a petrecut la Pila, o statiune de schi din regiunea Valle d'Aosta, a informat Serviciul italian de salvare alpina pe contul sau de Twitter. Potrivit ANSA, "cel putin cinci persoane" au fost lovite de avalansa, dintre care doua au fost descoperite decedate, iar alte doua, aflate in stare de hipotermie, au fost salvate. Serviciul de salvare alpina a confirmat moartea a doua persoane si a precizat ca se cauta in continuare supravietuitori. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

