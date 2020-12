Doi romani din Franta, injunghiati cu salbaticie in plina strada. Atacatorul, infuriat fiindca i-a auzit vorbind in romana

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, printre care și doi romani, au fost atacați violent, la finele saptamanii trecute, de un barbat cu probleme psihice. Incidentul a avut loc sambata seara, pe o strada latularnica din Hauts-de-Seine, un orașel aflat in sudul Parisului. Atacatorul a fost prins la scurt timp, iar la audieri…

- Un francez cu probleme psihice a fost arestat pentru tentativa de omor într-un orașel din suburbia Parisului dupa ce a înjunghiat trei persoane, doua dintre ele cetațeni români, acestea fiind internate la terapie intensiva, relateaza Le Figaro citat de Mediafax.Barbatul, care…

- Un tanar de 19 ani și o femeie de origine romana sunt internați in stare grava la Terapie Intensiva, dupa ce au fost injunghiați sambata seara, in Franța, de un barbat cu pro, in Antony (Hauts-de-Seine), o suburgie a Parisului, relateaza Mediafax, care citeaza Le Figaro. Agresorul a fost pus sub acuzare…

- Un barbat cu probleme psihice din Franța este acuzat de tentativa de asasinat din cauza „rasei, etniei sau religiei”, dupa ce a injunghiat trei persoane, doua dintre ele romani, cel mai probabil de etnie rroma.

- Un barbat cu probleme psihice, din Franța, este acuzat de tentativa de asasinat intr-un orașel din suburbia Parisului, din cauza „rasei, etniei sau religiei”, dupa ce a injunghiat trei persoane, doua dintre ele romani,cel mai probabil de etnie rroma, care sunt internate, marți, la terapie intensiva,…

- Un clujean a fost injungiat, in mijlocul zilei, in Manaștur, in spatele restaurantului McDonald's.Incidentul ar fi avut loc vineri, pe strada Bucegi, iar victima susține ca atacatorul sau era drogat.„Vineri, pe la 11.30 ma aflam pe strada Bucegi din Manastur, cand m-am trezit abordat de un tanar, scund…

- Aproape 40.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta a expirat joi, la ora 24,00. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238…

- Un polițist de 29 de ani a fost atacat de un barbat in stare de ebrietate. Atacatorul fost imediat pus la pamint de catre omul legii, dar și de oamenii care au fost martori la acest incident. Incidentul a avut loc in sectorul Botanica, in timp ce polițistul se deplasa acasa, in afara orelor de lucru,…