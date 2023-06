Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 58, intre reșița și Soceni, in județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate trei autoturisme, iar la fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o…

- Grav accident de circulatie pe DN 57, intre localitațile Greoni si Gradinari, din judetul Caras-Severin. Doua autoturisme au intrat in coliziune iar la fata locului au intervenit pompierii din Oravita, un echipaj de ambulanta si politistii judeteni. In urma evenimentului rutier au rezultat trei raniti,…

- Accident in lanț pe DN 6, in Caraș-Severin, luni, in jurul orei 14:00, cu un autocar, trei mașini și o autoplatforma. In urma incidentului, o persoana a murit și alte trei sunt ranite. „In urma cu puțin timp, pe DN 6, in zona localitații Topleț, limita cu județul Mehedinți, s-a produs un accident rutier…

- Accident rutier in lant, duminica dupa-masa, pe drumul ce leaga Lugojul de Caransebes. Au fost implicate cinci autovehicule. Patru persoane au fost ranite si transportate la spital, iar una a murit. Accident grav, duminica dupa-masa, pe DN 6 Caransebes-Lugoj, la kilometrul 470+300 de metri, in apropierea…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in apropierea localitații Copaceni. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SAJ și un echipaj SMURD. Conform IPJ Cluj, din primele date s-a stabilit…

- Pompierii au intervenit vineri (31 martie) seara, in jurul orei 20.30, la un accident rutier care a avut loc in localitatea Doba. O masina parasise partea carosabila, in urma incidentului rezultand o victima incarcerata și inconștienta. Salvatorii au extras victima incarcerata (un barbat de aproximativ…

- Un accident rutier grav a avut loc, luni la amiaza, pe DN 6, la ieșire din localitatea Armeniș, catre Teregova in Caraș-Severin. Doua persoane au fost ranite, una fiind incarcerata. A intervenit elicopterul SMURD.