Doi prieteni cauta de lucru Doi prieteni cautau din greu, sa capete de lucru. In fine, unul dintre ei gaseste in ziar un anunt: “Se cauta, de urgenta, un valet la o casa aristocratica.” Se duce acolo pentru un interviu. A doua zi prietenul sau il intreaba cum a decurs intalnirea: – Inceputul a fost promitator. M-a primit contesa, in persoana. M-a pus sa-i arat mainile si a remarcat ca sunt destul de fine iar cu manusi albe, vor arata perfect. Apoi, m-a pus sa-i arat gambele. Mi-am ridicat pantalonii si a zis ca sunt acceptabile, deci voi putea purta pantaloni trei-sferturi, stil frantuzesc. – Dupa aceea, mi-a cerut sa-i… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat vineri ca de la 1 ianuarie 2021 in industria carnii din Germania, la nivelul angajatorilor din acest domeniu, nu se va mai lucra prin subcontractori si va deveni obligatorie marcarea digitala a orelor de lucru. Inspectorul general…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-un memorandum, infiintarea Grupului de Lucru 5G pentru identificarea masurilor strategice si tehnice cheie din setul de instrumente al UE pentru atenuarea eficace a riscurilor si asigurarea securitatii retelelor 5G necesare a fi implementate de…

- Apple a achizitionat NextVR, o firma specializata in transmisiuni de tip realitate virtuala in sistem 3D, un indiciu asupra transformarilor companiei din Silicon Valley, conform CNN Business.Apple a parcurs un drum lung de la originea de producator de computere pentru pasionati. Dar un lucru…

- Mii de romani au stat in ultimele zile ore intregi la cozi infernale pentru a intra in tara, inghesuiti in spatii improprii, creandu-se astfel riscul aparitiei de noi focare de coronavirus. "Pai ne amendeaza domnul Orban, pentru ca si eu si domnul Ciolacu l-am intrebat in parlament daca opreste…

- Premierul a ajuns duminica dupa-amiaza la sediul Ministerului de Interne. Ludovic Orban a fost așteptat la intrarea in cladire de catre ministrul de Interne, Marcel Vela. In incinta se afla deja și Nelu Tataru, ministrul Sanatații. Ședința de lucru la care participa cei trei oficiali guvernamentali…

- Numarul foarte mare de cazuri de Covid-19 raportat in județul Suceava și diferențele care apar intre numarul total de cazuri și suma cazurilor de persoane vindecate duce la concluzia ca undeva pe traseul raportarilor exista o eroare. Șefa DSP a aratat ca probleme sunt in verificarea datelor…

- Angajații Twitter au fost anunțați de catre companie ca pot lucra de acasa „pentru totdeauna” daca doresc. Twitter susține ca daca angajații sunt intr-un rol și o situație care le permite sa lucreze de acasa și vor sa continue sa faca acest lucru „pentru totdeauna” atunci „vom face acest lucru posibil”.…

- Ziarul Unirea Vești bune pentru parinții care trebuie sa se intoarca la lucru dupa ce expira starea de urgența. Ludovic Orban: ”Pot sta cu copilul pana la inceputul vacanței” Ludovic Orban a declarat luni, la Pitești, ca in ședința de Guvern de joi va fi adoptat un proiect privind dreptul unui parinte…