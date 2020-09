Doi politisti cu un Aro Doi politisti cu un Aro duceau intr-o remorca doi porci. Pe drum politistii iau la autostop doi preoti. Dupa o bucata de drum un preot il intreaba pe unul dintre politisti: – Domnule, dar unde duceti porcii acestia? Politistul raspunde: – La teologie, vrem sa devina preoti, si politistii rad in hohote. Ajunși la destinatie, preoții coboara, la care unul dintre ei intreaba: – Domnule politist, nu va suparati, daca porcii nu iau examenul la teologie raman tot in politie nu? Articolul Doi politisti cu un Aro apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au fost alertați, dupa ce o explozie puternica s-a auzit in cartier. Inițial, locatarii mai multor blocuri au crezut ca este vorba despre o explozie la o conducta de gaze și au sunat la 112. Ajunși la fața locului, polțiștii au constatat ca doua bancomate ale unei banci fusesera aruncate…

- Puține zile ne mai despart de inceperea noului an școlar și inca, nu sunt puse la punct condițiile in care va avea acest important eveniment. Daca guvernanții inca mai discuta și cauta soluții, mulți parinți sunt tematori pentru sanatatea copiilor lor in contextul pandemiei de coronavirus. Chiar unii…

- Politistii din Ilfov au fost sesizati, marti seara, cu privire la un conflict intre mai multe persoane, la Glina. Ajunsi la fata locului, politistii au constat ca altercatia s-a incheat, dar patru persoane au fost ranite. 11 participanti la conflict au fost identificati pana acum, cinci fiind audiati…

- Azi-noapte, in jurul orei 01.00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la faptul ca un autoturism a luat foc pe strada Crișan din municipiu, informeaza IPJ Maramureș. Ajunși la fața locului polițiștii au identificat autoturismul care prezenta urme de incendiere. In urma verificarilor…

- Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian a murit in aceasta dimineața, in urma unui scandal care a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 3.00 cu privire la un conflict de strada intre mai multe persoane din sector. Ajunși la fața locului, aceștia…

- CHIȘINAU, 23 iul – Sputnik. O adolescenta de 16 ani a murit ieri seara dupa ce a cazut in gol de la mare inalțime. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Tragic: Tanara care s-a aruncat in gol de pe un bloc de locuit a decedat Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de ofițerul de presa…

- Incident violent in Scoția. Trei persoane au fost ucise, iar un polițist a fost ranit, vineri, in Glasgow, de catre un barbat inarmat cu un cuțit. Oamenii legii l-au impușcat mortal pe atacator, informeaza Sky News. ''Se pare ca trei oameni au murit, dupa ce au fost injunghiati pe scarile unui hotel'',…

- "In dimineata zilei de 21.06.2020, politistii teleormaneni au fost sesizati de catre un barbat din comuna Mereni, sat Merenii de Jos, cu privire la producerea unui conflict la o familie din localitate. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat urmatoarele: pe fondul unor discutii contradictorii,…