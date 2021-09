Doi polițiști au strigat după o femeie pe stradă: „Eşti prea mare. Dă-te pe partea ailaltă!” / Cum au fost sancționați agenții Doi polițiști sunt cercetați disciplinar dupa ce au strigat dupa o femeie pe strada. Aceștia i-au adresat femeii cuvintele: „Esti prea mare. Da-te pe partea ailalta!” Incidentul a avut loc in stațiunea Covasna. S-a luat decizia ca aceștia sa fie cercetați dupa ce pe internet a fost distribuita o filmare in care ofițerii au avut un comportament necorespunzator fața de o femeie. Filmarea, realizata dintr-o autospeciala, surprinde momentul in care unul dintre politisti scoate capul pe geamul portierei din dreapta soferului si ii cere unei femei care circula pe trotuar sa traverseze pe partea cealalta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

