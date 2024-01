Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 9 ianuarie a.c.,in jurul orei 23:00, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 1 Bobicesti, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada Potcoava Mica, din comuna Pirscoveni, au constatat ca la o locuinta a izbucnit un incendiu,…

- INTERVENȚIE… Coșurile de fum defecte și neizolate fac din nou victime. De data aceasta. pompierii militari de la Punctului de Lucru Ivanești au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa, pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Radeni, comuna Dragomirești.…

- Politistii din Maramures au deschis o ancheta dupa ce trupul neinsufletit al unui barbat de 53 de ani a fost gasit intr-o locuinta din Leordina, cuprinsa de un incendiu. „Azi-noapte, politistii Sectiei 4 Leordina au intervenit in urma unui apel 112, la un incendiu produs la un imobil din localitatea…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in localitatea Stupina judetul Constanta.Din primele informatii o casa de locuit a fost cuprinsa de flacari.Interventia are loc pe strada Atelierelor.Locuinta cu o suprafata…

- In aceasta seara, la ora 20:30 pompierii din cadrul ISU Neamt au fost instiintati despre producerea unui incendiu la o casa situata in comuna Moldoveni. Potrivit ISU Neamt, la locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la SVSU Moldoveni o autospeciala de stingere si Detasamentul…

- Incendiu la o casa din localitatea Baldana. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constatat faptul ca incendiul se manifesta la acoperișul locuinței pe o suprafața de aproximativ 150 metri patrați. A acționat Garda de Intervenție Racari cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma, Detașamentul…

- In cursul acestei zile, in jurul orei 14:30, pompierii militari au fost solicitați sa intervina in comuna Ardeoani, sat Leontinești, in urma unui apel primit pe SNUAU 112 care anunța faptul ca o persoana a cazut intr-o fantana. De urgența, la locul indicat s-a deplasat o autospeciala de stingere, o…

- Luni, 6 noiembrie, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa situata in localitatea Biharia, o persoana fiind salvata din locuința cuprinsa de flacari.