Doi ofițeri de poliție din New York salvează un bărbat la metrou Doi ofițeri de poliție din New York au salvat un barbat bolnav, tragandu-l de pe șinele de tren, intr-o stație de metrou luni (3 iulie). Imagini surprinse de o camera corporala, incarcate la departamentul de poliție din New York, pe Facebook, au aratat doi ofițeri urcand pe șine și ridicand cu succes un barbat nemișcat, inapoi pe platforma. Departamentul de poliție a declarat pe Facebook ca barbatul a cazut pe șine „suferind un episod medical”. Cei doi ofițeri implicați in salvare au fost ofițerii Baez & Hall de la Secția 81 NYPD. Impușcaturi intr-o stație de metrou din New York unde au fost gasiți… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

