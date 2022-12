Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Braila, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Braila s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca intr-un spital din oraș ar fi avut loc un accident de lift. Polițiștii au facut cercetari și au constatat ca doua persoane au fost ranite.„Din primele…

- Un lift de la Spitalul Clinic de Urgența din Braila in care se aflau patru persoane a cazut in gol trei etaje. Doua persoane au fost ranite in urma incidentului. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Braila, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Braila s-au sesizat din oficiu cu privire…

- Șoferul mașinii, un barbat de 22 de ani, a murit, iar șapte oameni din autocar au fost raniți, intr-un accident produs vineri, 30 decembrie, pe raza localitații Bohotin, informeaza Buna Ziua Iași , care citeaza informații oferite de ISU. In urma impactului, atat autocarul, cat și autoturismul au fost…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov a fost solicitat sa intervina la un accident rutier produs intre un autoturism și un microbuz, pe Calea Feldioarei din municipiul Brașov. In microbuz se aflau 11 persoane, iar 9 necesita ingrijiri medicale. 9 persoane, pasagere intr-un microbuz, au fost…

- La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 18 ani din Vima Mica, aflat la volanul unui autoturism, dinspre localitatea Salnița, catre Vima Mica, a parasit partea carosabila prin partea dreapta și se rastoarna intr-o vale din partea dreapta la o diferența de nivel cu partea carosabila…

