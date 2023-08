Stiri pe aceeasi tema

- BULETIN DE PRESA23 august 2023 Peste 1.900 de misiuni desfasurate de salvatori, in ultimele 24 de ore Ziua de ieri, 22 august, a fost una solicitanta pentru salvatorii din intreaga tara, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Mures, Prahova, Arges, Galati si…

- O tanara de 21 de ani a fost ranita intr-un accident rutier, in localitatea Ceahlau, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat de 45 ani, din judetul Galati, conducea o autoutilitara in localitatea…

- O tanara de 21 de ani a fost ranita intr-un accident rutier, in localitatea Ceahlau, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat de 45 ani, din judetul Galati, conducea o autoutilitara in localitatea…

- Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de investitii privind modernizarea de 20 de treceri la nivel cu calea ferata din judetul Brasov, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. Investiția este de peste 137 de milioane lei,…

- Ciolacu a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, ca pe agenda Executivului se afla o hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere pe un coridor important din Autostrada Transilvania. “Aprobam astazi contractul de finantare cu Banca Europeana de Investitii, prin care asiguram toate…

- Un medic de 31 de ani din Timisoara, care s-a inecat in Lacul Gozna din judetul Caras-Severin, a fost gasit, joi, cu ajutorul unui echipament de detectie foarte performant, unic in Romania, bazat pe inteligenta artificiala. Acesta a fost folosit pentru prima data de salvamontistii din judetul Gorj,…

- Noul guvern condus de Marcel Ciolacu a adoptat, joi in prima ședința a Executivului de dupa investire, o ordonanța de urgența prin care se desființeaza Ministerul Antreprenoriatului si Turismului iar atribuțiile se comaseaza cu Ministerul Economiei și totodata prin care este inființata Agenția Naționala…

- Marți seara, in județul Arad, s-a produs un nou cutremur. Institutul pentru Fizica Pamantului anunța ca seismul a avut 5.3 grade pe scara Richer și a fost resimțit in mai multe orașe din țara. IGSU precizeaza ca, pana in prezent, au fost primite sase apeluri la 112 (4 in judetul Arad si cate unul in…