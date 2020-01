Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Parinte Papa Francisc si-a dat acordul cu privire la alegerea canonica facuta de Sinodul Episcopilor Bisericii Romane Unita cu Roma, Greco-Catolica, prin care Parintele Cristian Dumitru Crisan si Parintele Calin Ioan Bot au fost alesi Episcopi.

- Azi, 16 decembrie, se implinesc 14 ani de cand Sfantul Parinte a ridicat Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, la rangul de Arhiepiscopie Majora, iar Intaistatatorul ei, Preafericitul Printe Lucian Mureșan, a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop Major. In comunicatul oficial al Vaticanului,…

- In vizita privata la imparatul japonez Naruhito, in Palatul Imperial de la Tokyo, Papa Francisc a vorbit din nou despre acele zile groaznice din 1945, cand bombele atomice au fost aruncate asupra oraselor Nagasaki și Hiroshima. Potrivit unor surse prezente la intalnire, Bergoglio, care avea atunci 9…

- Papa Francisc se va intalni cu una dintre verisoarele sale, calugarita misionara Ana Rosa Sivori, in timpul vizitei oficiale pe care o va intreprinde in perioada 20-23 noiembrie in Thailanda, tara cu populatie majoritar budista, ce a fost vizitata pentru ultima data de un suveran pontif in urma cu 35…

- Papa Francisc a anuntat luni o schimbare a numelui pe care il poarta celebrele arhive secrete de la Vatican, in a caror denumire oficiala nu se va mai regasi de acum inainte cuvantul secret, informeaza DPA, potrivit agerpres.ro.Institutia, cunoscuta in prezent sub titulatura de Arhiva Secreta a Vaticanului,…