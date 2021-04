Doi navigatori români, răniți grav într-un accident la bordul unui vapor în Malaezia Doi navigatori romani au suferit arsuri pe 40-50% din corp, in urma unui accident ce a avut loc in sala masinilor de pe vaporul in care se aflau. Cei doi raniți au fost transferați la spitalul pentru arși din Malaezia. Cei doi membri ai echipajului au fost arsi cu combustibil incins. „Doi navigatori romani de pe nava Rapallo au suferit arsuri pe 40-50% din corp in urma unui accident. Cei doi ar fi fost atinsi cu combustibil incins in timp ce isi efectuau serviciul in sala masini in ziua de 7 spre 8 aprilie 2021. Vrachierul Rapallo de 75.000 TDW sub pavilion Malta se afla sub operatiuni de incarcare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

