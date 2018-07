Doi morți și doi raniți intr-un groaznic accident petrecut, luni dupa-amiaza, pe un drum județean din Olt. Accidentul s-a produs dupa ce șoferul unei mașini a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de alt autovehicul in care se aflau un barbat și un copil. Una dintre persoanele decedate este o tanara de 18 ani. Impactul violent dintre cele doua mașini a avut loc luni, in jurul orei 17.00, pe drumul județean 546 B, in comuna olteana Movileni. Din primele cercetari la fața locului, conducatorul unui autoturism in care se mai afla o tanara a patruns pe contrasens, izbind violent o alta mașina…