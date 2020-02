Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict aprig a avut loc pe strazile din Mangalia zilele trecute. Un adolescent de 14 ani a fost batut cu bestialitate de alți doi minori, iar totul a fost surprins pe camerele de luat vedere din zona.

- Un incendiu a izbucnit in dimineața zilei de astazi, 22 ianuarie, intr-un bloc locativ cu cinci niveluri de pe strada Sarmezegetuza din sectorul Botanica al capitalei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:16.

- O femeie din SUA este acuzata ca și-a abandonat cei șase copii minori intr-o casa in care se gasea cadavrul unui barbat care a murit in urma unei supradoze de droguri, informeaza excelsior.com.mx.Amber Barrett, din orașul american Fargo, Dakota de Nord, este va trebui sa raspunda in fața instanței și…

- Caz șocant in județul Argeș. Un executor judecatoresc și jandarmeria au pus joi dimineața sechestru pe un teren. Problema este ca pe teren este construita o casa in care se afla doi minori și nu mai pot sa iasa din casa. Tatal copiilor, cel executat de fosta lui soție pentru terenul de sub casa,…

- Explozia unui tub de spray cu insecticid, duminica dupa amiaza, intr-un apartament dintr-un bloc turn din municipiul Suceava, a provocat mai multe pagube, atat in locuința cat și in afara acesteia.Explozia s-a produs intr-un apartament al unei femei in varsta de 73 de ani care a lasat un spray de combatere…

- Barbatul impuscat in urma unei urmariri in trafic a ajuns in coma la spital. Astazi, 19 decembrie, in jurul orei 04.00, acesta a decedat, informeaza purtatorul de cuvant al IPJ Constanta, Andreea Iliescu. Conducatorul auto a fost identificat ca fiind proprietarul vehiculului, in varsta de 32 de ani,…

- Cadavrul unui barbat a fost depistat, ieri, intr-un apartament de pe strada N.Dimo din Capitala. Potrivit politiei, pe corpul victimei, in varsta de 60 de ani, au fost gasite semne de moarte violenta.