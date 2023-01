Fosta cladire Romtelecom din cartierul Dacia nu se mai afla in proprietatea omului de afaceri Marius Sandru, potrivit verificarilor facute de „Ziarul de Iasi", aceasta fiind vanduta unei firme iesene controlata de doi medici. Imobilul este detinut in prezent de Equilibrium Home SRL, societate administrata de Mihaela Dobrovat si Raluca Maria Radu, medici psihiatri cu legaturi in cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola" Iasi, care detin si Clinica Equilibrium din Iasi. Firma Equilibrium Home a fost infiintata in octombrie 2021, avand ca obiect de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor…