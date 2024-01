Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 10 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de polițiștii de frontiera cu privire la faptul ca la ora 03:40 au oprit in trafic un autoturism condus prin comuna Rona de Sus de un barbat de 34 de ani din Bocicoiu Mare și care emana halena alcoolica. La fața locului, polițiștii au testat conducatorul…

- Azi-noapte, polițiștii din Șomcuta Mare au fost solicitați prin apel 112 sa se deplaseze in localitatea Buciumi, unde s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, dar conducatorul autoturismului se afla sub influența bauturilor alcoolice. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au…

- Nr. 102276 din 08 Decembrie 2023 DOSARE PENALE PENTRU INFRACTIUNI LA REGIMUL RUTIER La data de 07 decembrie a.c., in jurul orei 21:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Fetesti, in timp ce desfasurau activitati pe linia prevenirii si combaterii faptelor de natura penala sau contraventionala…

- ANM emis un COD GALBEN de ceata valabil vineri, 8 decembrie, pana la ora 10:00 pentru zona joasa a județului Maramures, respectiv Baia Mare, Baia Sprie, Targu Lapuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbravița, Suciu de Sus, Cupșeni,…

- Polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au oprit miercuri, 8 noiembrie, in jurul orei 19.00, pe DN15 E60, in localitatea Ungheni, un autoturism condus de un barbat de 50 de ani, din comuna Mica. "Cel in cauza a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentrație…

- Nr. 102247 din 09 Noiembrie 2023 BULETIN DE PRESA 2 conducatori auto fara permis depistati la volan in ultimele 24 de ore La data de 08 noiembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Fetesti au actionat pe linia prevenirii si combaterii faptelor de natura penala sau contraventionala la…

- Polițiștii suceveni atrag atenția inca o data ca vor dispune masuri ferme, inclusiv privative de libertate fața de șoferii care pun in pericol siguranța rutiera urcandu-se la volan bauți sau sub influența substanțelor interzise. De la inceputul acestui an, 127 de șoferi au fost reținuți și introduși…

- Ieri dimineața, in jurul orei 08.40, polițiștii Secției 5 Politie Rurala Dej au oprit pentru verificari un autoturism condus pe raza localitații Chiuiești, de un barbat de 40 de ani, din comuna Cașeiu. In urma controlului s-a constatat ca acesta nu deținea permis de conducere, fiind intocmit dosar penal…