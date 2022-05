Stiri pe aceeasi tema

- Elev al Liceului cu Program Sportiv și judoka legitimat la CS Unirea Alba Iulia, Alexandru Sibișan, a obținut un rezultat extraordinar la Gimnaziada Normandy din Franța – competiție sportiva școlara internaționala. Acesta s-a clasat pe locul 3 dupa ce a caștigat meciuri extrem de dificile, disputate…

- Guvernul a aprobat in ședința din 11 mai acordarea de asistenta internationala pentru Ucraina constand in materiale si echipamente de protectie si monitorizare CBRN (riscuri chimice, biologice, radiologice si nucleare. „In data de 11.05.2022, incepand cu ora 13.30, la sediul MAI s-a desfasurat o sedinta…

- Entuziasm, tinerețe, spirit competițional, pasiune pentru știința și tehnica, bucuria de a intalni tineri care impart aceleași interese, sunt doar cateva dintre cuvintele care ar putea caracteriza atmosfera in care s-a desfașurat la București, intre 2 și 3 aprilie, etapa naționala a Concursului Național…

- Scoala Gimnaziala nr. 24 din Timisoara s-a calificat la etapa nationala de baschet baieti gimnaziu din cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar. Zilele trecute, a avut loc etapa zonala de Baschet baieti – gimnaziu, competitie desfasurata in cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si gazduita…

- Refugiații ucraineni vor beneficia de servicii medicale, se pot angaja și pot circula liber și in Uniunea Europeana. Dar, intai de toate, au nevoie de permise temporare de ședere, eliberate de statele care ii primesc.

- Avand ca motto: “If you can dream it, we can build it”, cu entuziasm și sarguința, echipa de robotica a Liceului ”Petru Maior” – ABSO-Tech și-a propus ca și in acest an sa repete performanța sezonului trecut și anume, calificarea la faza naționala a Competiției Regionale REMOTE #2 FIRST Tech Challenge…

- O tanara ucraineanca refugiata in Romania a nascut Spitalul Județean Suceava. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ieri, o tânara ucraineanca refugiata în România a nascut la Spitalul Judetean din Suceava. Atât mama, cât si fetita…

- In cea de-a șaptea zi de la izbucnirea razboiului din Ucraina, s-a aflat ca doua persoane ranite in aceasta țara vor ajunge in grija cadrelor medicale din Romania, mai exact de la un spital din Galați. E vorba despre doi civili, transmite Agerpes. Cele doua persoane ranite in atacurile din Ucraina urmeaza…