Stiri pe aceeasi tema

- O filmare cu drona a creat probleme pentru doi jurnaliști romani aflați in Ucraina. Freelancer-ul Mircea Barbu și fotoreporterul timișorean Virgil Simonescu au fost opriți de poliție, agenții cerandu-le sa ștearga filmarea cu… un lan de rapița. „Suntem reținuți de o ora pe marginea drumului si ni s-au…

- UPDATE 8 Mai multe incendii de mari proporții au izbucnit la o unitate militara din Belgorod, Rusia, anunța CNN. Incendii și coloane de fum negru sunt duminica la o unitate militara din apropierea orașului Belgorod din Rusia, nu departe de granița cu Ucraina. Poliția redirecționeaza traficul in afara…

- In Ujhorod, oraș din regiunea Trancarpatia, vestul Ucrainei, a fost oprita activitatea unei unitați de jocuri de noroc care funcționa ilegal și iși defașura activitatea intr-un adapost subteran, a informat, pe pagina oficiala de Facebook, poliția regionala.La momentul in care agenții au descins, pe…

- UPDATE – ora 10:45 – In Turcia a inceput o noua runda de discutii intre Ucraina si Rusia. Potrivit RBC, negocierile au loc la Palatul Dolmabahce din Istanbul. Este a cincea etapa a procesului de negocieri si prima runda de discutii fata in fata intre delegatiile ucrainene si ruse dupa cateva saptamani…

- O organizație din Cluj organizeaza jocuri, crafturi și povești in limba ucraineana, ZILNIC, pentru copiii din Ucraina. Daca știi vreo familie de refugiați ucrainieni in Cluj, da-le de veste ca

- UPDATE 5 Starea de asediu a fost impusa sambata in regiunea ucraineana Zaporojie și va fi in vigoare pana luni, au anunțat oficialitați locale, citate de CNN. Oleksandr Starukh, șeful consiliului regional din Zaporojie, a anunțat ca starea de asediu intra in vigoare la ora locala 16.00 și se va incheia…

- Joi, 24 februarie, intr un interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au efectuat formalitatile de control aproximativ 111.817 persoane, cetateni romani si straini, dintre care 58.268 persoane au fost pe sensul de intrare in tara, iar 53.549 persoane pe cel de iesire anunta…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…