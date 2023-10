Doi juniori petrolişti, în ­partidele de calificare ­pentru EURO 2024 In aceste zile, pana pe 18 octombrie, reprezentativa U19 a Romaniei, pregatita de Adrian Dulcea, joaca in Cehia partidele de calificare pentru EURO 2024, in lotul țarii noastre regasindu-se și doi petroliști, nascuți in 2005, Mihnea Radulescu și Iustin Raducan.. Romania face parte din Grupa 10 a calificarilor, alaturi de Cehia (gazda), Finlanda și San Marino. Programul meciurilor este urmatorul: Miercuri, 11 octombrie: Finlanda – Romania 0-0 Sambata, 14 octombrie: Romania – San Marino, ora 16:00 – LIVE FRF.tv Marți, 17 octombrie: Romania – Cehia, ora 16:00 – LIVE FRF.tv In partida de debut a turneului,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

